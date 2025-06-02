“Annenin M.A.U.’ya Şiddet Uygulaması”

Olayın Başlangıcı ve İddialar

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde bulunan bebesi M.A.U. ile Bodrum’da boşanma aşamasında olduğu eşi A.U.’nun evine geldi. Kısa bir süre aynı evde kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı iddia edildi. A.U., 31 Mayıs tarihinde D.O. hakkında, bebekleri M.A.U.’yu ısırıp tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı.

D.O.’nun Gözaltına Alınışı

Polis, aynı gün D.O.’yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.’yu ısırmadığını, yalnızca ağız ve yanağına vurduğunu belirtti.

Darp Raporu ve Geçici Velayet Durumu

M.A.U. için bir darp raporu alındı ve bebeğin geçici olarak babası A.U.’ya teslim edilmesine karar verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, anne A.U. hakkında bir akıl sağlığı raporu talep etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.’nun kucağındaki M.A.U. ile çekilen görüntüler sosyal medyada geniş bir tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma mevcut durumu ile sürüyor.