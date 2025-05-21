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Annesiyle Görüşürken Hayatını Kaybetti!

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ŞOK EDİCİ OLAY ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, ilginç bir olay meydana geldi. Maden işçisi Fatih Özkan (37), işlerini halletmek amacıyla geçtiğimiz gün Ankara’ya geldi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ESNASINDA FELÇ GEÇİRDİ

Özkan, işlerini bitirdikten sonra Ulus’taki Gençlik Parkı’nda dinlenirken, annesi Emine Özkan’ı görüntülü aradı. Görüşme sırasında aniden fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan’ın kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

DÜZENLENECEK CENAZE TÖRENİ

Evli ve iki çocuk babası olan Özkan’ın cenazesi, bugün Beypazarı’nda defnedilecek.

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