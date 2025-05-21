Annesiyle Görüşürken Kalp Krizi Geçirdi

ŞOK EDİCİ OLAY ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Maden işçisi Fatih Özkan (37), işlerinin gereği olarak dün Ankara’ya geldi.

ANNELERİYLE GÖRÜŞME SIRASINDA FENALAŞTI

DHA’da yer alan bilgilere göre, işlerini tamamladıktan sonra Ulus’taki Gençlik Parkı’nda dinlenmekte olan Özkan, annesi Emine Özkan’ı görüntülü aradı. Ancak, telefon görüşmesi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı duyan sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve Özkan’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Özkan’ın cenazesi bugün Beypazarı’nda toprağa verilecek.