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Anormal Hava Durumuna Hazır Olun!

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KÜRESEL HAVADA DEĞİŞİM

Tüm yurtta bu yıl soğuk ve kar yağışlı bir iklim hâkimken, son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Gündüz saatlerinde bahar havası yaşanırken, akşam saatlerinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ekstreme hava olaylarına hazır olunması gerektiği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar anormal biçimde hafta içinden itibaren kademeli olarak yükselebilir. Cuma ve Cumartesi günleri Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinden mart ayı sıcaklık rekorlarının gelebileceği ifade ediliyor.

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