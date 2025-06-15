‘Anormal’ Sıcaklıklar Geliyor

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumuna dair tahminleri paylaştı. Tekin, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren azalacağını bildirdi. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu bölümünde yarın, salı günü ise Batı Karadeniz’in iç kısımları ile Orta ve Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını aktardı. Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı ifade edildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMLARININ ÜZERİNDE OLACAK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Tekin, sıcaklıkların hafta ortasında mevsim normallerini aşacağını ifade etti. Üç büyük şehirde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu kalacağını vurguladı. “Ankara’da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul’da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir’de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak.” dedi.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinde durumun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif esmesi ve ara sıra orta kuvvette olacağı, Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun batısında ve diğer bölgelere kuvvetli şekilde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR

Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildiriliyor. Ayrıca, rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve diğer bölgelerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle, olası olumsuz durumlar için de dikkatli olunması öneriliyor.