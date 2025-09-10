Antalya Bşb’si İçin Rüşvet Soruşturması Devam Ediyor

ANTALYA BELEDİYESİNE YÖNELİK YENİ GÖZALTI GELİŞMELERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci aşamasında, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanların arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve çeşitli belediye bürokratlarının olduğu belirtiliyor.

KANAL V’YE KAYYIM ATANDI

Operasyon kapsamında ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna da kayyım atandı. Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürecinde daha önce de önemli gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınmış; Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmış, Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAŞKAN VE AİLESİNDEKİ TUTUKLAMALAR

Böcek’in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Ayrıca, Başkanın oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanarak soruşturma kapsamına alındı. Bu gelişmeler, Antalya’daki rüşvet soruşturmasının seyrini etkileyebilecek nitelikte.