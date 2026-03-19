Antalya Büyükşehir Belediyesi Davasında İddianame Kabul Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanları Fazlı Ateş ile Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; ‘İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira’ gibi suçlamalara yer verildi. İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylemle ilgili hukuki değerlendirme yapıldığı bilgisi verildi.

702 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede yer alan suçlamalara göre, Muhittin Böcek’in ‘İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçlarından, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ise ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek’in ‘Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ ile ‘Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme’ ve ‘Suçu meslek edinen kişi’ suçlarından yargılanması istendi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçundan ceza talep edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 702 sayfalık iddianameyi kabul etti.

İTİRAZI ÜST MAHKEME KABUL ETTİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Diğer sanıklar İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın ise yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine hükmedildi. Mahkemenin vermiş olduğu ara karara savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme itiraza olumlu yanıt verdi. Bu gelişme sonrası, söz konusu sanıklar için yakalama kararı çıkarıldı.