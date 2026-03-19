Antalya Büyükşehir Belediyesi Davasında Yakalama Kararı Çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 41 sanık için hazırlanan 702 sayfalık iddianame, çeşitli suçlamaları kapsıyor. Bu suçlamalar arasında ‘İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira’ yer alıyor. İddianamede, şu ana kadar tespit edilen 26 eylem hukuk açısından değerlendirildi.

702 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Muhittin Böcek’in ‘İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçlarıyla yargılanması öngörülüyor. Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme’ suçlamalarıyla karşı karşıya. Mustafa Gökhan Böcek’in ise ‘Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’, ‘Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme’ gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçu nedeniyle ceza istemi yer alıyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 702 sayfalık iddianameyi kabul etti.

İTİRAZI ÜST MAHKEME KABUL ETTİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın ise yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen bu ara karar, savcılık tarafından itiraz edildi ve üst mahkeme itirazı kabul etti. Bu gelişme sonrasında İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

