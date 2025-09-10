Antalya BüyüKşehir Belediyesi’nde Rüşvet Soruşturması

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK RÜŞVET SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTI KARARLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci dalgasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerin 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖZALTI LISTESINDE KİMLER VAR?

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratları yer alıyor. Ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atanması da operasyonun bir parçası. Daha önce de, Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alındı. Böcek, 5 Temmuz’da tutuklandı; Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Muhittin Böcek, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırırken, oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklandı.