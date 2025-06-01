Antalya’da 174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı

DENETİMLER SIKIŞTI

Antalya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin sıkılaştırıldığı bildiriliyor. Muratpaşa ilçesinde, özellikle Bolu ve Bursa gibi illerde meydana gelen faciaların tekrarlanmaması amacıyla yangın güvenliğine öncelik veren denetimler gerçekleştirilmiş. Muratpaşa Belediyesi, bu denetimlere ilişkin bir açıklama yaptı.

DENETİLEN TESİS SAYISI

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi ve Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesi doğrultusunda, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği ve bu tesislerin çoğunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında eksiklikler bulunduğu ifade edildi. Denetim tutanaklarının ilgili işletmelere ve belediyeye iletildiği belirtilirken, “Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanımıştır” denildi.

EK SÜRE TANINDI

Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda tam bir iş birliği sağlandığını belirten Muratpaşa Belediyesi, işletmelere net takvim ve yükümlülüklerin bildirildiğini açıkladı. “Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğunu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

MÜHÜRLENME SÜRECİ

Denetim tutanaklarında eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatlarının 31 Mayıs tarihi itibariyle askıya alındığı bildirildi. “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re’sen denetim ve tespit yetkisine sahiptir. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır” açıklamasında bulunuldu.

VALİ ONAYI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs’da yapılan ‘Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı’ sonrası yapmış olduğu açıklamada, Kaleiçi bölgesindeki turizm işletmelerinin tarihi dokuya uygun ve yangına dayanıklı bir yapıya sahip olmasının amaçlandığını belirtti. Vali Şahin, “Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bağlı birimleri tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacak. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak” diyerek denetimlerin takibinin sürdüğünü ifade etti.