Gündem

Antalya’da 3’lü Suriye Görüşmesi gerçekleşti

antalya-da-3-lu-suriye-gorusmesi-gerceklesti

ANTALYA’DA DÜZENLENEN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Antalya’da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, diplomatik etkileşimlere ev sahipliği yaptı. Bu toplantı çerçevesinde, Türkiye, ABD ve Suriye arasında ilginç bir üçlü buluşma gerçekleştirildi.

SURİYE ZİRVESİ DETAYLARI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı bu görüşmeye, ilgili heyetler de iştirak etti. Görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmese de, diplomatik çevreler bu temasın bölgesel gelişmeler açısından kayda değer bir adım olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

35 Yaş Sınırı Uygulanacak Yeni Düzenleme

Torba yasa ile memur alımlarında 35 yaş sınırı getirildi, bakan müşavirliği sistemi değiştirildi ve uzman istihdamı artırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uygun düzenlemeler yapıldı.
Gündem

“Beşiktaş Beto’yu Transfer Ediyor!”

Beşiktaş, Everton'dan Beto'yu transfer etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği üzerine kiralama teklifi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.