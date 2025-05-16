Antalya’da 3’lü Suriye Görüşmesi gerçekleşti

ANTALYA’DA DÜZENLENEN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Antalya’da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, diplomatik etkileşimlere ev sahipliği yaptı. Bu toplantı çerçevesinde, Türkiye, ABD ve Suriye arasında ilginç bir üçlü buluşma gerçekleştirildi.

SURİYE ZİRVESİ DETAYLARI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı bu görüşmeye, ilgili heyetler de iştirak etti. Görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmese de, diplomatik çevreler bu temasın bölgesel gelişmeler açısından kayda değer bir adım olduğunu belirtiyor.