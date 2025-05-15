Gündem

Antalya’da 3’lü Suriye Görüşmesi Yapıldı

antalya-da-3-lu-suriye-gorusmesi-yapildi

TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

Antalya’da gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, uluslararası diplomatik temasların konuşulmasına olanak sağladı. Bu toplantı çerçevesinde, Türkiye, ABD ve Suriye arasında dikkat çekici bir üçlü görüşme yapıldı.

3’LÜ SURİYE ZİRVESİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan görüşmede, ilgili heyetler de yer aldı. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar paylaşılmadı; ancak diplomatik çevreler, bu buluşmanın bölgedeki gelişmeler açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü Gerçekleşti

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ile TL ve yabancı para mevduatları, ayrıca yurt içi tüketici kredilerine dair en güncel veriler duyuruldu.
Dünya

İsrail, Gazze’de 2 Gazeteciyi Öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki gazeteci hayatını kaybetti; böylece ölen basın çalışanlarının sayısı 217'ye ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.