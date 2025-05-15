Antalya’da 3’lü Suriye Görüşmesi Yapıldı

TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

Antalya’da gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, uluslararası diplomatik temasların konuşulmasına olanak sağladı. Bu toplantı çerçevesinde, Türkiye, ABD ve Suriye arasında dikkat çekici bir üçlü görüşme yapıldı.

3’LÜ SURİYE ZİRVESİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan görüşmede, ilgili heyetler de yer aldı. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar paylaşılmadı; ancak diplomatik çevreler, bu buluşmanın bölgedeki gelişmeler açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.