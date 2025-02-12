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Antalya’da Annesini Öldüren Kişi Kaçtı

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OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE DURUMU

Konyaaltı ilçesinin Hurma Mahallesi’ndeki Atapark Konutları Sitesi’ndeki yöneticisi olan Fadim Temirhanoğulları, boşanma sürecindeki eşi Savaş Temirhanoğulları’na 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. 12 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 05.00 sularında eve dönen Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. O sırada odasında uyumakta olan çiftin 15 yaşındaki kızı İ.T., silah seslerini duyduğu anda kabus gördüğünü düşünüp tekrar uyumayı tercih etti.

TRAGİKKEŞİK DURUMUNUN SONUCU

İ.T., saat 08.30 civarında okul arkadaşından gelen bir telefonla uyandı. Odasından çıkan genç kız, annesini kanlar içinde buldu ve bu durumu görünce evden çıkarak karşı komşusunun kapısını çaldı. Komşuları durumu fark ederek hemen 112’yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadim Temirhanoğulları’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ARAŞTIRMA VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından Kemer ilçesinde bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları’nın yakalanması için polis ekipleri harekete geçti ve çalışmalarını sürdürdü.

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