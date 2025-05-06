Antalya’da ATV Takla Attı

KAZA MEVKİİ

Kaza, Kumköy Caddesi’nde gerçekleşti. Yaman Akıncı’nın idaresindeki 48 BH 398 plakalı ATV, kontrolünü kaybederek takla atıp yol kenarına devrildi. Olayı görenlerin bildirimi üzerine kaza alanına jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

HASTANE SÜRECİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Akıncı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. ATV’de yolcu olarak bulunan Lütfullah Gökdere, ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi edilmeye alınan Gökdere, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi.

İNCELEME SÜRECİ

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacak.