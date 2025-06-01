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Antalya’da Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı

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ANTALYA’DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Antalya’daki sahillerde kalabalık, Kurban Bayramı öncesinde kendini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23 ve nem oranı 64 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı değerlendirenler ve tatilciler, özellikle Konyaaltı Sahili’nde yoğun bir şekilde yer aldı.

TATİLCİLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile akın eden tatilciler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bazıları ailesiyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yapmayı, bazılarıysa su sporlarıyla eğlenceli zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bazı tatilciler ise şezlongda güneşlenmek ya da gölgelik alanlarda dinlenmekten mutlu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehre gelen turist yoğunluğu da gözle görülür bir şekilde artış gösteriyor.

BAYRAMDA SICAK HAVALAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesi ve bayram tatili süresince 30 derecenin üzerini göstermesi bekleniyor.

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