Antalya’da Bayram Tatili Kısa Olacak

BAYRAM TATİLİ BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMİYOR

Tatilcilerin bayram tatili beklentisi karşılıksız kalıyor. İletişim Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağını duyurmuş durumda. 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak olan idari izin, 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde devam ediyor. Kamu kurumlarında normal mesai, 10 Haziran Salı günü yeniden başlıyor.

KARARIN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bayram tatili kararının iç turizm üzerindeki etkilerini yorumluyor. Tatilin 4,5 günle sınırlı kalmasının büyük bir kayba neden olmayacağını ifade eden Yavuz, “Zaten yurt içi pazarı bizim 4,5 günlük tatil yapıyor. Mutlaka 9 gün olması da gerekmiyor” şeklinde görüş belirtiyor.

Yavuz, kararın geç açıklanmasının bazı planları zorlaştırabileceğini vurgularken, “Bunun çok önceden açıklanması insanların plan program yapabilmesi için daha iyi olurdu” diyor. 9 günlük tatillerde tatilcilerin çıkış ve dönüş zamanlarını yaydığını belirten Yavuz, bu yıl herkesin aynı günlerde yola çıkmasının yoğunluğunu artırabileceğine dikkat çekiyor.

MALİYETLER ÖNEM TAŞIYOR

Tatilin süresinden çok maliyetinin belirleyici olduğu üzerinde duran Recep Yavuz, iç pazardaki tatilcilerin ekonomik şartlara göre hareket edeceğini ifade ediyor. “İnsanların ekonomik olarak bu maliyetli tatili kaldırıp kaldıramayacağı daha önemli” diyen Yavuz, “O yüzden biraz daha bütçesi uygun olan yerlere, mesela Yunan adalarına talep çok olacaktır diye düşünüyorum. Veya biraz daha kısa kalınabilir, 3 günlük, 4 günlük tatillere dönülebilir” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.

TURİZM SEZONU VE ANTALYA

2025 turizm sezonunun Antalya için yavaş başladığını ifade eden Yavuz, bunun ekonomik nedenlerle bağlantılı olabileceğini aktarıyor. Türkiye’nin yurt dışında pahalı ülke algısıyla anıldığını belirten Yavuz, buna rağmen kentin yılı iyi bir seviyede tamamlayacağına inandığını söylüyor. Yavuz, “Antalya yine geçen senenin üstünde bir sayıda kapatacaktır. Rakam vermeyeyim ama 20 milyon turist de demeyeyim, bunlar çok afaki tahminler. Ama hala Almanya gibi ülkelerde en çok tercih edilen üç destinasyondan biri Antalya” açıklamasında bulunuyor. O yüzden kentin yine eski günlerini yaşayacağına dair ümit veriyor.