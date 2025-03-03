Antalya’da Binaya Yıldırım İsabet Etti

ANTALYA’DA İKİNCİ ŞOK: YAĞMUR VE YILDIRIM

Mart ayının gelmesiyle birlikte, havaların ısınmaya başladığı Antalya’da sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken, öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kent sakinlerine sürpriz yaptı. Birçok bölgede etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Antalyalılar, yağmurun yanında bir de büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci bir şok yaşadı. Yıldırımın, Meydan Kavağı Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Hasan Güney Apartmanı’na düştüğü tespit edildi.

YILDIRIM APARTMANA DÜŞTÜ

Yıldırımın düştüğü sırada, binanın çatısında meydana gelen hasar ve 10’uncu kattaki Cihan Çelikörs’e ait dairede açılan büyük delik, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Olay anında dairede kimsenin bulunmamış olması öğrenildi. Daire sahibi, düşen yıldırım sonrası kesilen elektrik nedeniyle eve döndüğünde adeta hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıldırım düşen noktada detaylı inceleme gerçekleştirdi.

HASAR BELİRSİZLİĞİ

Yıldırım düştüğü sırada evde olmadığını belirten daire sahibi Cihan Çelikörs, “Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrofor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı” şeklinde konuştu.