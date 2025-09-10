Antalya’da Deniz Kaplumbağası Ambulansı Başladı

ANTALYA’DA DENİZ KAPLUMBAĞASI AMBULANSI HİZMETTE

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı DEKAFOK bünyesinde faaliyete geçti. Özel olarak donatılan bu araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı boyunca yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarına hızlı müdahale imkanı sunuyor. Ambulansta, yaralı hayvanlara ilk müdahale için gerekli olan tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları mevcut.

KAPLUMBAĞALAR İÇİN KRİTİK DÖNEMDE HIZLI MÜDAHALE

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarının deniz kaplumbağalarının en yoğun üreme alanlarından biri olduğuna dikkati çekti. “Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemine denk geliyor. Bu süreçte kaplumbağalar, insan kaynaklı tehlikelerle karşılaşıyor ve yaralanmalar yaşanıyor. Ancak daha önce bu tür vakalara müdahale edebilecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz” dedi. Ambulans, yaralı kaplumbağaların kaybedilmeden merkezlerine getirilmesini sağlıyor.

DENİZ EKOSİSTEMİNE GENEL HİZMET

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın sadece deniz kaplumbağaları için değil, deniz ekosistemindeki tüm canlılar için hizmet vereceğini vurguladı. “Son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldık. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ambulansımız haftanın her günü 24 saat hizmette” diye belirtti. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan da ulaşım sağlanabiliyor.