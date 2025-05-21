“Antalya’da Drenaj Tünelinde 21 Çocuk.”

ANTALYA’DA ÇOCUKLAR TÜNELE GİRDİ

Dün öğle saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesindeki Habipler Mahallesi’nde, Kepez Belediyesi’nin su taşkınlarına karşı sürdürdüğü drenaj çalışmaları sırasında yaşanan bir olay herkesin dikkatini çekti. Çocukların bu tünellere girdiğini gören çevre halkı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekipler bölgeye vardıklarında, drenaj hatlarından toplam 21 çocuğun çıktığına dair bilgiye ulaşıldı. Her biri yaklaşık 600 metre uzunluğunda olan üç ayrı tünelde kontrol amaçlı arama gerçekleştiren itfaiye ekipleri, başka bir çocuğa rastlamadı. Ancak tünel içinde çeşitli ayak izleri gözlemlendi.

TÜNELE GİREN ÇOCUKLAR VE ŞAŞIRTAN YATAK BULUNTUSU

Gerçekleştirilen incelemelerde, tünel girişinin önceden demir tellerle kapatıldığı fakat belirsiz kişiler tarafından tellerin açıldığı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin tünel içerisindeki taramaları sırasında, ilginç bir nesne ile karşılaşıldı: tek kişilik bir yatak. Bu buluntu, tünelin yalnızca çocukların merakına değil, olası başka kullanımlara da açık olduğu düşüncesini gündeme getirdi. Arama çalışmaları tamamlandığında, güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Belediye ekipleri, tünel girişini tekrar demir tellerle sağlam bir şekilde kapatıp bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.