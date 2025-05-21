Antalya’da Drenaj Tünelinde 21 Çocuk

DRANAJ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BEKLENMEDİK BİR DURUM

Dün öğle vakti, Antalya’nın Kepez ilçesindeki Habipler Mahallesi’nde, Kepez Belediyesi’nin su taşkınlarıyla mücadele için sürdürdüğü drenaj çalışmalarının sonucu olan tüneller gündemde yer buldu. Çocukların bu tünellere girdiğini fark eden çevre halkı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar ardından, olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ekipler alana ulaştığında, drenaj hatlarından toplamda 21 çocuğun çıktığı tespit edildi. Her biri yaklaşık 600 metre uzunluğunda olan üç ayrı tünelde arama yapan itfaiye ekipleri, başka bir çocuğa rastlamadı. Ancak tünel içinde çeşitli ayak izleri bulundu.

TÜNEL İÇİNDE ŞAŞIRTAN NESNE

Yapılan araştırmalar sonucunda, tünelin girişinin daha önce demir tellerle kapatıldığı fakat kimliği belirlenemeyen kişilerce tellerin eğilip açıldığı anlaşıldı. Ekiplerin tünel içerisindeki taramalarında ilgi çekici bir nesne bulundu: tek kişilik bir yatak. Bu durum, tünelin çocukların merakına ek olarak, başka olası kullanımlara da açık olduğunu gösteriyor. Arama çalışmalarından sonra güvenlik önlemleri tekrar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, tünel girişini bir kez daha sağlam bir şekilde demir tellerle kapatarak bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.