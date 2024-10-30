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Antalya’da Duruşma Öncesi Kavga Çıktı

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OLAY ANTAKYA ADLİYESİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, sabah saat 10.00 civarında Antalya Adliyesi’nde gerçekleşti. Akrabalar arasında başlayan husumet sebebiyle gerçekleşen cinayetle ilgili olarak Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma öncesinde taraflar arasında arbede yaşandı. Duruşmaya katılmak üzere gelen akraba olan gruplar, adliye koridorunda tartışma başlattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmaya aile büyüklerinin de katılmasıyla taraflar arasında tekme ve yumruklarla saldırılar gerçekleşti. Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri, tarafları ayırmaya çalıştıkları sırada bu defa kadınlar arasında da bir kavga patlak verdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, duruşma öncesi gözaltına alındı.

Olası olumsuzluklara karşı, polis ve güvenlik ekipleri duruşma bitene kadar adliye koridorunda beklemeye devam etti. Polis, çıkan kavga ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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