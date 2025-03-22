Antalya’da Ekrem İmamoğlu Protestosu Müdahalesi

İSTANBUL’DA YAŞANAN OLAYLAR ANTALYA’DA PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Antalya’da akşam saatlerinde büyük bir protesto düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi’nin kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, dışarı çıkarak bir yürüyüş gerçekleştirmek istediler.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Kampüsün dışındaki grup ile üniversitenin kapısı önündeki protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, TOMA aracından su sıkarak müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.