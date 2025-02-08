Antalya’da Erken Çiçeklenen Ağaçlar Üreticiyi Endişelendiriyor

ANTALYA’DA HAVALARDAKİ ANİ DEĞİŞİMLER

Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları, 1 ay önceden çiçek açtı. Güzel görüntüler ortaya çıkarken, üreticiler soğuk ve don tehdidi yüzünden meyve alamama endişesi taşıyor. Sıcak hava ve yağışın azlığı, kent genelindeki badem ve kiraz ağaçlarının erken çiçeklenmesine yol açtı. Bu yıl 1 ay erkenden çiçek açan badem ağaçları güzel manzaralar sunarken, bu durum üreticilerde kaygı yarattı.

DON TEHDİDİ ÜRETİCİYİ KORKUTUYOR

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sebebiyle çiçeklenmenin durabileceğinden ve ağaçların meyve vermeyeceğinden endişe eden üreticilerden Mustafa Şener (75), “Böyle bir hava durumu ile karşılaşmadık,” dedi. Bu yıl kış mevsiminin oldukça kurak geçtiğini belirten Şener, “Bademler 1 ay önceden çiçek açtı. Bir soğuk olursa ne badem kalır ne başka bir şey. Don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız. Kartpostallık manzaralar oluşuyor, ama erkenden açmaları iyi olmuyor” şeklinde konuştu.

ÇİÇEKLENME VE MEYVE İLİŞKİSİ

Diğer bir üretici Hamdi Tekin (65) de erken çiçek açmanın kendisini sevindirmediğini dile getirdi. Tekin, “Erkenden çiçek açınca meyve oluşmuyor. Don olursa çiçekler kuruyor ve meyve olmuyor. Manzara harika, ama çiçeklenme sonrası meyvenin olmaması kötü” dedi. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, iklimin Türkiye genelinde sıcak seyretmesine dikkat çekerek, badem ağaçlarının 1 ay önce çiçeklendiğini belirtti. Çelik, “En ufak bir soğuk ya da don olduğunda çiçekler dökülüyor ve arkasından bir daha meyve veremiyor. Çiftçilerimizin yararı için don olmamasını umuyoruz. Kiraz ve bademlerde üretici korku içinde,” ifadelerini kullandı.