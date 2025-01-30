Antalya’da Eski Başpehlivan Cinayeti Davasında Karar!

ANTALYA’DA GÜREŞÇİ cinayeti DAVASI

Antalya’da eski yağlı güreş sporcusu ve başpehlivan Hakkı Aygün’ün (25) öldürülmesi ile yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı’nın yaralanmasıyla ilgili davada, 4’ü tutuklu toplam 27 sanıktan 15’i çeşitli suçlardan ceza aldı, 12’si beraat etti. Soruşturma sürecinde polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Yavuz Tayfur ve beraberindekileri yakalamak için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Yavuz Tayfur ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ve Berkan Yarız, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından tutuklandı.

ÖNCEKİ SİLAHLI SALDIRILAR

Yavuz Tayfur’ın geçmişte, 2018 yılında Hakkı Aygün’e yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Bu olayda Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı’nın yaralandığı, Yavuz Tayfur’un tutuklandıktan bir ay sonra serbest kaldığı bilgisi ortaya çıktı. 2018’daki silahlı saldırı dosyası ile 2020’deki Hakkı Aygün’ün öldürülmesi dosyaları birleştirildi ve Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamalara devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Umut Can Ferah ve Berkan Yarız ile tutuksuz sanıklar Berk Şen, Çağdaş Güneş ve Y.E. yer aldı.

CEZA YAĞMURU

Mahkeme, sanıklardan Umut Can Ferah’ı, güreşçi Aygün’e yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Mehmet Ali Avcı’ya yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Yavuz Tayfur ise Hakkı Aygün’ün öldürülmesine yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme’ sebebiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile Mehmet Ali Avcı’ya yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’ sebebiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yavuz Tayfur’a, buna ek olarak ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘Sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘Yakarak mala zarar verme’ suçlarından toplam 17 yıl 11 ay hapis ve 1 milyon 50 bin lira adli para cezası verildi.

BERAAT VE CEZALARIN DAĞILIMI

Sanıklardan Yakup Tayfur, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmeye yardım’, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım’, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berkan Yarız, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve bunun gibi suçlardan toplam 27 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası aldı. 12 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.