Antalya’da Eski Eş Bıçakladı: 2 Yaralı

DEHŞETİ HIZLA YAŞADILAR

Antalya’nın Kepez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayde 36 yaşındaki Z.K. ve erkek arkadaşı 44 yaşındaki U.D., apartmana döndü. Daireye girdiklerinde, Z.K.’nın eski eşi 46 yaşındaki M.T. ile karşılaştılar.

TEMASA OLAYI BÜYÜTTÜ

Kısa sürede başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., eline geçirdiği bir bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden, U.D.’yi ise kolundan yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyken, M.T. olay sonrası kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

YARALILARA YARDIM ÇABALARI

Apartman sakinleri, yaralı olan Z.K. ve U.D.’ye sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Z.K., Kepez Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

SALDIRIYA ŞAHİT OLANLAR

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakini Gözde Beylik, “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu” diye konuştu. Bülent Özkan ise, olay sırasında kaçan bir kişiyi gördüğünü ve birinin ‘Bıçaklandım’ diye bağırdığını belirtti.

EMNİYETTEN HIZLI MÜDAHALE

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırgan M.T.’yi yakalamak için harekete geçti. Olay Yeri İnceleme ekipleri de yaşanan olayın geçtiği daire ve çevresinde incelemelerini sürdürdü.