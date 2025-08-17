Antalya’da Eski Eş Korkunç Saldırı!

Olayın Meydana Geldiği Yer

Antalya’nın Kepez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 16.30 civarında bir olay gerçekleşti. 36 yaşındaki Z.K., erkek arkadaşı 44 yaşındaki U.D. ile eve döndüğünde, Z.K.’nın eski eşi 46 yaşındaki M.T. ile karşılaştı. Üç kişi arasında beklenmedik bir kavga çıktı.

İnsanları Dehşete Düşüren Kavga

M.T., eline geçirdiği bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden ve U.D.’yi ise kolundan yaraladı. Olayın ardından M.T., olay yerinden hızla kaçtı. Apartman sakinleri, gelen sesler üzerine aşağıya inerek yaralı Z.K. ve U.D.’yi kanlar içinde buldu. Yaralıların durumu acil olduğu için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Sağlık ekibi gelirken apartman sakinleri yaralıların kanamasını durdurmaya çalıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı Z.K., aldığı ağır yaralar nedeniyle ameliyat için Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, yaşananları şu şekilde aktardı: “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu.” Bülent Özkan ise, “Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda bir kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de ‘Bıçaklandım’ diye bağırıyordu.” şeklinde konuştu.

Saldırganın Yakalaması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, M.T.’yi yakalamak için hızlı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, meydana gelen olayın yaşandığı daire içerisinde ve çevresinde detaylı bir inceleme yaptı.