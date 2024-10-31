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“Antalya’da Kan Donduran Cinayet İddianamesi”

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ANTALYA’DA CİNAYET İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Antalya’da, birlikte yaşadığı kadın için ormanlık alanda cinayet işleyen ve ardından kadının 8 yaşındaki oğlunu evde boğarak öldüren zanlı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Olayın detayları, cinayet zanlısının işlediği suçların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, zanlı hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme’, ‘suçu gizleme’ ve ‘delilleri yok etme’ gerekçeleriyle indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. İddianamedeki detaylar ise duyanları dehşete düşürecek nitelikte.

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