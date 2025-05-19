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Antalya’da Müstakil Evde Yangın Çıktı

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YANGIN GÜNDEMİ YARATTI

Yangın, Kepez ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi 6106 sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Müstakil evden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

EVDE KİMSE YOKTU

Yangın sırasında evde yaşayan 8 yaşındaki Umut Y.’nin parka oyun oynamaya gittiği, babaannesi Kıymet Y.’nin ise pazara çıktığı öğrenildi. Kimsenin evde bulunmadığı sırada meydana gelen yangın, müstakil evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının etkisiyle evin iç kısmı tamamen zarar görürken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi.

UMUT’UN BULUNMASI SEVİNDİRDİ

Yangın esnasında evde olduğu düşünülen Umut, polis ekipleri tarafından oyun oynadığı parkta bulundu. Evin bahçesinde torunu için gözyaşı döken babaannenin, torununun ekipler tarafından bulunmasının ardından sakinleştiği görüldü.

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