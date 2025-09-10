Antalya’da Rüşvet Soruşturması: 20 Gözaltı

ANTALYA’YA YENİ RÜŞVET SORUŞTURMASI DALGASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci dalgasında 20 kişi için gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ile iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratlarının yer aldığı bildiriliyor.

KANAL V TELEVİZYONUNA KAYYIM ATANDI

Operasyon çerçevesinde ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atandı. Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan bu soruşturmada geçmişte de önemli gelişmeler meydana gelmişti. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınmış; Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış, Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başkan Böcek, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek’in de 20 Ağustos’ta tutuklandığı biliniyor.