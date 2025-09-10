Antalya’da Rüşvet Soruşturması: 20 Gözaltı

YENİ GÖZALTILAR VE GÖZALTI SÜRECİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci dalgasında 20 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İlgili kişilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı, geri kalan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratları yer alıyor.

KAYYIM ATAMASI VE ÖNCEKİ GELİŞMELER

Operasyon çerçevesinde ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atandı. Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada daha önce de mühim gelişmeler meydana gelmişti. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınmıştı. Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanırken, Kerimoğlu yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmasının ardından Böcek, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.