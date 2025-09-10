Antalya’da Rüşvet Soruşturmasında 20 Gözaltı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK RÜŞVET SORUŞTURMASINDA GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci aşamasında 20 kişi için gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratlarının bulunduğu bildirildi.

KANAL V TELEVİZYONUNA KAYYIM ATANDI

Operasyonun bir parçası olarak, Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atandı. Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan bu soruşturma çerçevesinde, daha önce de önemli gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alındı. Böcek, 5 Temmuz’da tutuklandı, Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böcek, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.