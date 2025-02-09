Antalya’da Sevgililer Günü İçin Gül Hasadı Başladı

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ÖZEL GÜLLER YETİŞTİRİYOR

Antalya’da 2018 yılından beri gül üretimi yapan Abdullah Gündüz, bu yıl da Sevgililer Günü için özel güller hazırlıyor. Hasadına başlanan güllerin fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. 2 dönümlük arazide gül yetiştiren Gündüz’ün serasında yaklaşık 8 bin gül ağacı bulunuyor. Yılda ortalama 16 bin gül üreten Abdullah Gündüz, bu ürünleri genelde 20’li demetler halinde satışa sunuyor.

YEŞİL SERADA SEVGİLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI

Sevgililer Günü yaklaştıkça hasada başladığını belirten Abdullah Gündüz, “Ürettiğimiz güllerin demet fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. Güllerimizi genellikle çiçek kooperatiflerine teslim ediyoruz. Ürünlerimizi hem taze hem de özenle yetiştiriyoruz. Bu yılki üretimde özellikle Sevgililer Günü’ne güllerimizi yetiştirdik” ifadelerini kullandı. Gündüz, taze ve özel güller almak isteyenleri serasına davet ederek, “Sevgililer gününde gül almak isteyenler bize ulaşabilir,” dedi.

GÜL ÜRETİMİNDE SÜREKLİLİK VE GELECEK PLANLARI

Abdullah Gündüz, “Şimdilik gül üretmeyi seviyoruz ama bir veya iki yıl daha devam ederim, ondan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu işin zorluklarına rağmen her yıl üretmeye devam ediyoruz ve insanların mutlu olmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz,” diye ekledi.