Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

Bahar aylarının gelmesiyle sıcaklıklar artmaya başladı. Turizm kenti Antalya, yaz havasından nasibini aldı. Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak ölçülmüş durumda.

TURİSTLER SAHİLLERE AKIN EDİYOR

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ziyaretçiler denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için sahilde yoğun bir zaman geçirdi. Kimi turist denize girip serinlik aradı, kimi ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Öğle saatlerinde artan sıcaklık ile birlikte turistler denizde yüzerek serinledi.

Tatil için Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz,” şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR GÜNÜ DEĞERLENDİRİYORUM

Sahilde ailesiyle birlikte zaman geçiren İdil Gülşen Akverdi ise, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün,” diyerek hissettiklerini dile getirdi.