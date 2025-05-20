Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

Baharın Gelmesiyle Sıcaklıklar Artıyor

Bahar aylarının gelişiyle sıcaklıklar yükselmeye başladı. Turizm kenti Antalya, sıcak havadan etkileniyor. Kentte, hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak ölçüldü.

Turistlerin Sahillere Yoğun İlgisi

Güneşin parlamasıyla birlikte Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ziyaretçilere, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarma imkanı sunuldu. Bazıları denize girip serinlerken, diğerleri sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Öğle saatlerinde hava sıcaklığındaki artışla birlikte, vatandaşlar denizde yüzerek ferahladı.

Tatilcilerin Keyifli Deneyimleri

Tatil için Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” dedi.

Aile ile Güzel Bir Gün Geçirme

Sahilde ailesiyle beraber zaman geçiren İdil Gülşen Akverdi, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün” şeklinde konuştu.