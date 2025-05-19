Gündem

Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

antalya-da-sicak-hava-turistler-sahilde

Bahar Aylarının Gelişi Sıcaklıkları Yükseltiyor

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Turizm kenti Antalya da bu sıcak havadan etkileniyor. Kentte hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak ölçüldü.

Turistler Sahillere Yöneldi

Güneşin kendini gösterdiği Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ziyaretçiler, hem denizin tadını çıkarıyor hem de güneşleniyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte insanlar denizde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Amsterdam’dan Antalya’ya Tatil İçin Gelenler Var

Tatil amacıyla Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” diyor.

Sahilde Güzellikler Yaşanıyor

Sahilde ailesiyle birlikte vakit geçiren İdil Gülşen Akverdi ise şunları söylüyor: “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün.”

ÖNEMLİ

Gündem

Şanlıurfa’da İnşaat Ustasına Hırsız Şoku

Haliliye'de bir dekorasyon ustasının park etmiş otomobilinden inşaat aletleri çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Olay anı görüntülere yansıdı.
Gündem

Şezlong Kiralamayan Turisti Darp Ettiler

Alanya'da bir plajda şezlong kiralama sebebiyle kavga çıktı. Görüntülerin ardından işletme mühürlendi, sahibi, turistin alkollü olduğunu iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.