Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

Bahar Aylarının Gelişi Sıcaklıkları Yükseltiyor

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başladı. Turizm kenti Antalya da bu sıcak havadan etkileniyor. Kentte hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 derece olarak ölçüldü.

Turistler Sahillere Yöneldi

Güneşin kendini gösterdiği Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Ziyaretçiler, hem denizin tadını çıkarıyor hem de güneşleniyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte insanlar denizde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Amsterdam’dan Antalya’ya Tatil İçin Gelenler Var

Tatil amacıyla Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” diyor.

Sahilde Güzellikler Yaşanıyor

Sahilde ailesiyle birlikte vakit geçiren İdil Gülşen Akverdi ise şunları söylüyor: “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün.”