Antalya’da yalnız Gözde ölü bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Gözde Gökalp’ten haber alınamadı. Yakınları, yurt dışında bulunan akrabaları aracılığıyla Gökalp’in erkek arkadaşı H.Ş.’ye (41) ulaşarak durumu bildirdi.

HAREKETSİZ BULUNDU

H.Ş., Gökalp’in ablasına eve gidip kontrol edeceğini söyledi. Aynı anda, Gözde’nin babası da Antalya’da yaşayan bir çilingir arkadaşı üzerinden yardım istedi. Eve giden çilingir kapıyı açtıktan sonra, genç kadını oturma odasında yüzüstü ve hareketsiz bir şekilde buldu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 36 yaşındaki Gökalp’in hayatını kaybettiğini belirledi.

MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Durumun şüpheli bulunması neticesinde olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık inceme başlattı. İlk bulgular, Gökalp’in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu gösterdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Apartman çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, binaya giren kişilerin kimlik tespit çalışmaları da yürütülüyor. Gözde Gökalp’in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak için polis merkezine götürüldü. Emniyet birimleri olası bir cinayet ihtimalini değerlendirerek çalışmalara devam ediyor.

Gözde Gökalp’in 4 yıl kapı komşusu olan Hasan Hüseyin Dulun, durumu şu sözlerle ifade etti: “Gözde benim çocuklarımla aynı yaşıt biri, birlikte kapı komşusuyduk. Vefat haberini kahvaltı yaparken babasından aldım. Şoktayız ve hemen buraya geldik. Kuşkulu bir ölüm.”

Dulun, Gözde’nin kendisini en son Ramazan Bayramı’nda aradığını, bayramını kutladığını sözlerine ekledi. “Titiz biriydi, çok gitmezdi. Erkek arkadaşından ise haberdar değildim.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.