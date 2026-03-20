Antalya’da Yangın Faciasında Anne ve 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Türkiye, bayram sabahına hüzünle uyandı. Gaziler Mahallesi’nde, yabancı uyruklu sera işçileri için tahsis edilen konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YÜREK BURKAN AYRINTI

Yapılan araştırmalar sonucunda, konteynerde anne Leyla Elali Ahmed ve çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8) ve Mahmud Ahmed’in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi. Dumandan etkilenen bireylerden Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ve henüz ismi tespit edilemeyen bir kişi ile işletme sahibi Rahman Genç (51) hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, trajedide hayatını kaybeden anne Leyla Elali Ahmed’in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve ekiplerin olaya ilişkin araştırmaları devam ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram sabahının acı bir haberle başladığını ifade etti. Kepez ilçesinde sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktığını aktaran Şahin, “3 konteyner alev alıyor ve burada bir anne, yaşları 4 ila 9 arasında değişen 5 çocuğu kaybettik.” dedi. Olayda 5 yaralının da bulunduğunu vurgulayan Şahin, “Yaralılardan birisi hayati tehlike kaydıyla takip ediliyor, diğerlerinin durumu ise iyi. 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya devam ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu. Yaralıların 3 farklı hastanede tedavi altına alındığı bildirilirken, yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediği ifade edildi. Şahin, “Dışarıda bir soba var ve burada bir mangal yapılmış. Herhalde söndürmeden yattılar. Ama şu an için net bir sebep söylemek mümkün değil. Detaylı araştırma itfaiye ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor.” dedi. Vali Şahin ayrıca, Cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattığını ve sürecin devam ettiğini belirtti, yangının çıkış sebebinin detaylı incelemeler sonrası netleşeceğini ifade etti.