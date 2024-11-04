Antalya’da Yaz Günleri Devam Ediyor

ANTALYA’DA YAZ GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken, Antalya’da yazdan kalma sıcak günler yaşanıyor. Hava sıcaklığı Antalya’da 25 derece olarak ölçülüyor. Ayrıca deniz suyu sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı bildirilmekte.

DIĞER BÖLGELERDE HAVA SOĞUYOR

Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş söz konusu. Bu durum, Antalya’nın mevcut sıcak havasını daha da belirgin hale getiriyor ve yerli ile yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.