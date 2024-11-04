“Antalya’da Yaz Sıcaklıkları Kasımda Devam Ediyor”

HAVA SICAKLIĞI ANTALYA’DA YAZ GÜNLERİNİ ANDIRIYOR

Türkiye’nin birçok noktasında hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, Antalya’da yazdan kalma günler sürüyor. Antalya’da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü ve deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceyi gösterdi. Türkiye yeni haftaya yağışlı hava uyarısıyla ve hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüşle başlarken, Antalya’daki yaz havası devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hâkim olacağı, Akdeniz’in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusunun hafta boyu aralıklı yağışlı geçeceği bildirildi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI VATANDAŞLARI GÜLDÜRÜYOR

İstanbul’da hava sıcaklığı 14 derece, Ankara’da ise 12 derece seviyelerinde ölçülürken, Antalya’da sıcaklık 25 derece olarak kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu bu şehirde, vatandaşlar ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili manzarasında kahvaltı yaparken, kimileri balık tutmayı ve denizde yüzmeyi tercih ediyor. Kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı gören yabancı turistler bol bol fotoğraf çekiniyor.

VATANDAŞLARDAN BALIK TUTMA ŞİKAYETİ

Konyaaltı sahilinde balık tutan Bülent Didik, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle balık tutamadığını belirtiyor. Didik, “Havalar sıcak, balık tutmaya geldik. Herkes daha denizde, deniz suyu da sıcak soğumadı. Maalesef balık da yok, bekliyoruz. Bu sene sıcaklık normalin üzerinde seyrediyor. Havalar da şaşırdı, balıklar da şaşırdı” diyor. Diğer bir vatandaş Kerim Göncü ise, yağışların başlamaması nedeniyle çiftçilerin olumsuz etkilendiğini aktarıyor. Göncü, “Çiftçiyiz biz, narlarımız kalmıştı. Onları pazara bıraktık. Ben de moral olsun diye kıyıya geldim. Hayat devam ediyor, yağmur henüz yağmadı. Aynı sıcaklar devam ediyor. En kötüsü de o çiftçiler için” şeklinde konuşuyor.