Antalya’da Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in dosyasında, 8 kişi daha cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DETAYLARI

Soruşturma çerçevesinde, Başsavcılık koordinasyonu altında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

MİLYONLUK RÜŞVET SUÇLAMALARI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir iş insanı, Başkan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını aktardı. Bu iş insanı, Böcek’in eski eşine ait daire için 30 milyon lira istediğini ve ödemeyi üç avans halinde yaptığını belirtti.

VİLLA SÖZLEŞMESİ VE PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ

Başka bir tanık, hak edişlerin hızlandırılması amacıyla 100 milyon lira talep edildiğini, pazarlık sonrası 80 milyon lira karşılığında anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarıldığını ifade etti. Ayrıca, tanık; “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşme imzalandığını, ödemenin ise Gökhan Böcek’in korumalarına verildiğini belirtti.

LÜKS EDİNİMLER VE MALVARLIĞI

Masak raporlarına göre, para aklama süreçlerinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına Altınişleyen Kuyumculuk üzerinden 70 milyon lira giriş yaptığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği ancak fiziksel altın teslim edilmediği tespit edildi. Şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında benzer yöntemler kullandığı belirlendi.

KAYYIM ATANMASI VE TUTUKLANANLAR

Soruşturma çerçevesinde Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı. Tutuklanan isimler arasında Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı Furkan S. ve Finike Döviz hissedarları yer alıyor. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurtdışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.