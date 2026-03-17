antalya-daki-syedra-antik-kentinde-mozaik-bulundu

Antik Kentte Bulunan Mozaik Şaşkınlık Yarattı

Eserin üzerinde “kıskanan çatlasın” yazdığı tespit edildi. Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen ve “kıskanan çatlasın” yazısının bulunduğu yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl geriye giden antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında kazı çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ BULGU

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, en büyük konutlardan birinde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir bulguyla karşılaştıklarını ifade etti. Yapının merkez girişinde, çok iyi korunmuş bir mozaik olduğunu vurgulayan Ergürer, “Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmaları yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasında tarihlendiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

MOZAIK ÖZEL YAZITLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 15 metrekarelik mozaikte bulunan iki yazıtın özel bir anlam taşıdığını dile getiren Ergürer, şu ifadeleri kullandı: “Mozaiğin orta kısmında ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade mevcut. Odanın giriş kapısındaki yuvarlak bordür içinde ise mecazi anlam taşıyan ikinci bir yazıt var. Bu yazıtta ilk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelimeyse ‘çatlayan, patlayan’ anlamında. Günümüzde sıkça kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım var. Yaklaşık bin 500 yıl önceki bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadenin bulunması bizim için büyük bir sürpriz oldu.”

KAZILAR DEVAM EDECEK

Ergürer, yapıların Syedra’nın önemli konutlarından biri olduğunu değerlendirerek, kazı ve onarım çalışmalarının belli noktalarında süreceğini belirtti. Üç katlı yapının kuzey kısmında, ikinci ve üçüncü katlara ait girişlerin bulunduğunu aktaran Ergürer, “Çok sayıda odaya ve ortasında merkezi bir avluya sahip yapı, milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar aktif olarak kullanıldı. Bu süreçte ev sahipleri değişti, yeni mekanlar eklenip katlar çıkarıldı ve bazı bölümler kapatıldı. Mozaiğin üzerinin kapatılmış olması, günümüze kadar bu kadar sağlam ulaşmasını sağladı.” bilgisini verdi.