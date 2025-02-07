Antalya’dan 75 Milyon Dal Çiçek İhracı

ANTALYA’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN BÜYÜK İHRACAT

Antalya, 14 Şubat Sevgililer Günü çerçevesinde ‘Dünyanın çiçek merkezi’ Hollanda başta olmak üzere 30 farklı ülkeye toplam 75 milyon dal çiçek ihraç etti. 8-10 milyon dolarlık bir gelir elde edilen çiçek ihracatında en çok talep gören ürün yine kırmızı karanfil oldu. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı” dedi.

ANTALYA’NIN KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ

Antalya, turizm kadar örtü altı üretimde de kendinden söz ettiriyor. Kesme çiçek sektöründe hem yerel piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek göndererek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. ‘Dünyanın çiçek merkezi’ olarak bilinen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaş halinde olan iki ülke olan Rusya ve Ukrayna’ya da çiçek gönderiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için 8-10 milyon dolarlık değere sahip 75 milyon dal çiçek gönderildi. Bu yıl da listede karanfil en ön sırada yer alırken, aşk ve sevgiyi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk kırmızı oldu.

İHRACATTA ARTIŞ VE YENİ HEDEFLER

İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını belirtti. TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini ifade eden Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını aktararak, “Yüzde 34 oranında genel olarak bir artışımız var. Geçen yılın Sevgililer Günü’ne kıyasla yüzde 20 oranında artışımız var. Sevgililer Günü için 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz. Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya’ya çiçek gönderdik. En çok tercih edilen kırmızı renkli çiçeklerimiz. Karanfil yine en çok tercih edilen çiçek oldu” şeklinde konuştu.

ARAZİ SORUNU VE ÜRETİM POTANSİYELİ

İsmail Yılmaz, çiçek üretiminde kullanılan arazilerin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yeterli üretim alanı bulamadıklarını vurguladı. Arazi sorununun çözülmesi durumunda ihracatın daha fazla döviz getirisi sağlayacağına dikkat çeken Yılmaz, “Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Paketleme Sektöründe Yoğun Çalışmalar

Üç yıldır çiçek paketleme işi yapan Semanur Demir, son siparişleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını aktardı. “Bizim paketlediğimiz çiçekler Avrupa ülkelerine gönderilecek ve sevgililer birbirlerine alacak. Bu beni çok mutlu ediyor” diyen Demir, Sevgililer Günü’nde ailesine çiçek sunduğunu ve çiçekleri çok sevdiğini belirtti. Çiçek paketleme işi yapan 75 yaşındaki Şeri Gök ise Sevgililer Günü’nde kendisine çiçek verilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, eşinin vefatından sonra çocuklarının ona hediyeler ve çiçekler getirerek mutluluk verdiğini söyledi.