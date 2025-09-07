Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN GÖZALTINA ALINMASI

Tüm dikkatlerin Antalya’ya yöneldiği bir olayda, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları nedeniyle görevden alınan Arslan’a ulaşılamadığı bildirilmekte. Gözaltı kararı verildiğinde Arslan’ın Ankara’da olduğu tespit edildi ve burada görevden alındığı öğrenildi.

POLİSİ ŞAŞIRTMA ÇABASI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Arslan, polislere karşı şaşırtıcı bir hamlede bulunmaya çalıştı. Kendisinin çok benzerini andıran kardeşini aracıyla yoldan çıkardığı ortaya çıktı. Ekipler, Arslan’ın kendi aracının Niğde otoyolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini fark ettiğinde, durdurma sonrası aracın içinden çıkan kişinin Arslan’ın kardeşi olarak belirlendi. Kardeşinin suçluyu koruma çabası dolayısıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ANTALYA’DA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen Arslan’ın, Antalya’da teslim olduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE SORUŞTURMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesini paylaştı. Bu açıklamanın hemen ardından gözaltı kararı alındığı bildirildi.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ

Edinilen bilgilere göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelişmeler yaşandı. Böcek’in müteakip günlerde İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan araştırmalarda, Arslan’ın adı anılan şahısların ifadelerinde yer aldı.

EŞİ İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR

Yapılan incelemelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. İfadelerde, Arslan’ın kendisi veya ailesi adına para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydı bulunduğu ve bu şahisten maaş adı altında ödeme aldığı öğrenildi. Bu gelişmeler ışığında, Arslan’ın Ankara’da olduğu ortaya çıkarıldı ve gözaltı kararı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Ayrıca, Fazlı A.’nın da rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınması talimatı alındı.

İLKER ARSLAN’IN GÖREVİ VE GEÇMİŞİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak hizmet veren Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri olarak çalıştı. Arslan, 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak, dün alınan karar ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.