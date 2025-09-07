Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

ANTALYA’DA ŞOK GÖZALTI OLAYI

Tüm dikkatin üzerine çevrildiği olaya göre Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla önce görevden alınan ardından gözaltı kararı verilen Arslan’a ulaşmak uzun bir süre mümkün olamadı. Arslan’ın gözaltı kararı alındığında Ankara’da bulunduğu biliniyor ve görevden alındığını da burada öğrenmiş.

POLİSİ ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ

Gözaltı kararı sonrası İlker Arslan, polisin dikkatini dağıtma çabasında bulundu. Onun kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yola çıkardığı anlaşıldı. Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerleyen Arslan’ın şahsi aracını durduran ekipler, burada çıkan kişinin Arslan’ın kardeşi olduğunu ve suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığını belirledi.

TESLİM OLMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamaları ile ilgili gözaltı kararı verdiği süreçte, Antalya’da teslim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesi yer aldı.

OLAYIN TÜM GELİŞMELERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Bu karar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelişti. 6 Temmuz 2025’de görevden uzaklaştırılan Böcek’in durumunu inceleyen araştırmalarda Arslan’ın adı geçti. Ayrıca ifadelere göre, Arslan’ın Fazlı A. ile bağlantılı olarak rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde, Arslan’a veya ailesine para transferi yapıldığı ve eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette çalıştığı tespit edildi.

İLKER ARSLAN’A DAİR BİLGİLER

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlamış kariyerine, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalışan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak, dün gelen haberle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması gerçekleşti.