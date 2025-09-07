“Antalya Eski Emniyet Müdürü Teslim Oldu”

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ İLKER ARSLAN HAKKINDA GÖZALTILI KARARI

Antalya’da büyük bir dikkat çeken gelişme yaşandı. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamasıyla önce görevden uzaklaştırılan Arslan’a ulaşılamadığı öğrenildi. Gözaltı kararı verildiğinde Arslan’ın Ankara’da bulunduğu biliniyor.

ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ YAPTI

Hakkında gözaltı kararı verildiği haberinin ardından, Arslan’ın polisi şaşırtmaya yönelik bir plan yaptığı anlaşıldı. Kendisinin çok benzerine sahip kardeşini kullanarak, trafiği karıştırmak istediği tespit edildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arslan’ın aracının Niğde otoyolunda yüksek hızla ilerlediğini gören ekipler durdurma işlemi yaptı. Araçtan inen Arslan’ın kardeşi, suçluya yardım etmekten gözaltına alındı.

TESLİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltına alınmak üzere Antalya’da teslim oldu.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANINDA NELER VAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu açıklamadan sonra akşam saatlerinde gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, İlker Arslan’ın adı geçiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te rüşvet suçlamasıyla tutuklanması sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

RÜŞVET VE ÇIKAR İLİŞKİLERİ İDDİALARI

İfadelerde, Arslan’ın, Fazlı A. ile bağlantı kurarak rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddiaları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, bu kişi üzerinden Arslan’a veya ailesine para transferi yapıldığı belirlendi. Aynı zamanda Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A’ya ait bir şirkette SGK kaydı olduğu görüldü. Bu olayların ardından İlker Arslan görevden uzaklaştırılmaya karar verildi.

İLKER ARSLAN’IN KARİYERİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı yaptı. 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü. 16 Ağustos 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve son olarak içişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.