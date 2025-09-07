Antalya Eski Emniyet Müdürü Teslim Oldu

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tüm gözlerin üzerindeki Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan, “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla önce görevden alındı, ardından hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kaydedilen bilgilere göre, Arslan gözaltı kararı alındığında Ankara’da bulunuyordu. Arslan, görevden eşiyle birlikte alındığını burada öğrendi.

POLİS DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİ

Gözaltı kararının ardından İlker Arslan, polisi şaşırtmaya çalıştı. Arslan’ın, kendisine çok benzeyen kardeşini aracını kullanarak yoldan çıkardığı tespit edildi. Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda hızlı bir şekilde seyir ettiğini belirleyen polis, aracı takip edip durdurmayı başardı. Araçtan inen Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırmaktan dolayı gözaltına alındı.

TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvetle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Arslan’ın, Antalya’da teslim olduğu açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığını duyurdu.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” bilgisine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARININ NEDENLERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu yolsuzluk soruşturması sonucunda, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ile ilgili gözaltı kararı alındı. Antalyalı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te bir rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni unsurlar ortaya çıktı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan araştırmalarda, Arslan’ın da adının geçmesiyle birlikte gözaltı kararı gündeme geldi.

EŞİYLE İLGİLİ İDDİALAR

İfadelerde, Arslan’ın, Fazlı A. ile birlikte çalışarak rüşvet ve çıkar ilişkileri içerisinde yer aldığı iddia edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para göndermesi ve Arslan’ın eşinin bu kişiye ait bir şirkette SGK kaydının olduğu tespit edildi. Arslan, bu gelişmelerin ardından görevden uzaklaştırıldı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan için gözaltı kararı çıkarttı. Fazlı A. hakkında da rüşvet aracılığı ve nitelikli dolandırıcılıkla ilgili gözaltı talimatı verildi.

İLKER ARSLAN’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’daki pek çok görevde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevine devam etti. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı ancak dün alınan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.