Antalya Odası Başkanı Üre, 3 Ölü

ANTALYA’DA ŞOK EDİCİ TARTIŞMA

Antalya’da meydana gelen olayda, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çalışan Elif Kılıç ve onun arkadaşı Hasan Fırat ile tartıştı. Üre, tartışma esnasında tabancayla ateş açarak Kılıç’ı ve Fırat’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kişi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Büyük Gerginlik ve Kavga

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti. Kerim Üre’nin 54 yaşındaki işletmesinde, 32 yaşındaki Kılıç, 30 yaşındaki arkadaşı Fırat ile masada sohbet ederken aniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Kerim Üre, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere düştü ve bu esnada Elif Kılıç da açılan ateş sonucu yaralandı.

Üre’nin İntiharı

Olayın ardından Kerim Üre, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla yaralılara müdahale etti; ancak Kılıç ve Fırat, durumu ağır olduğu için kurtarılamadı. Üre’nin bulunması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa süre içinde, Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobilde Kerim Üre’nin başından vurulmuş haldeki cesedi bulundu. İlk incelemeler, Üre’nin kendi tabancasıyla hayatına son vermiş olabileceğini ortaya koydu.

Olay Yeri İncelemesi Sürüyor

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu alanda delil çalışmaları yaptı. Olayın sebebini belirlemek adına görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. Soruşturma devam ediyor.