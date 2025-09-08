Antarktika’da Cinsel Saldırı Sorunu

CİDDİ SORUNLA YÜZ YÜZE

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde çalışan kişilerin önemli bir cinsel saldırı ve taciz sorunu ile karşılaştığını gösteriyor. 2022-2024 yılları arasında bu bölgede görev alan 2.760 personel ve yükleniciye sunulan ankete katılanlardan yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını belirtiyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i ise bu tür olaylara tanıklık ettiklerini ifade ediyor. Kadınların yüzde 60’ı çoğunlukla mağdur olduğunu vurgularken, erkeklerdeki oran yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde çıkıyor.

Ancak bu olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Bunun başlıca sebebi, personelin çoğunluğunun özel şirketler aracılığıyla sözleşmeli olarak çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği olarak öne çıkıyor. Antarktika’nın aşırı izolasyon koşulları, durumu daha da zorlaştırıyor. Taciz mağduru kişiler çoğu zaman saldırganla aynı üsse aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, olayların çözülmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.