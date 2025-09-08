Gündem

Antarktika'da Cinsel Saldırı Sorunu var

ANTARKTİKA’DA CİDDİ CİNSEL TACİZ SORUNU

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yakın zamanda yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin önemli bir cinsel saldırı ve taciz sorunuyla karşılaştığını gösteriyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede görev alan 2.760 personel ve yüklenicinin katılımına açık olan ankette, katılımcıların yüzde 40’ı en az bir kez cinsel saldırı ya da taciz yaşadıklarını belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i bu tür olaylara tanık olduklarını ifade ediyor.

KADINLAR VE ERKEKLERİN MAĞDURİYET ORANLARI

Kadın katılımcıların yüzde 60’ı bu tür olayların çoğunlukla mağduru olduklarını söylerken, erkeklerdeki mağduriyet oranı yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde yer alıyor. Ancak, bu olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Bunun altında yatan nedenler arasında, personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği öne çıkıyor.

İZOLASYON KOŞULLARI DURUMU ZORLAŞTIRIYOR

Antarktika’daki sert izolasyon koşulları, durumu daha da zorlaştıran bir diğer faktör. Taciz mağduru olan kişiler, çoğunlukla saldırganla aynı üs içerisinde aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, olayların çözümünü imkansız hale getiriyor ve kurbanların yaşadıkları sorunları daha da derinleştiriyor.

