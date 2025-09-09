Antarktika’da Cinsel Saldırı Sorunu Var

ABD ULUSAL BİLİM VAKFI ANKETI

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz sorunu ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede görev yapan 2.760 personel ve yükleniciye açık olan ankete katılanların yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadıklarını bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i ise bu tür olaylara tanık olduklarını ifade ediyor. Kadınların yüzde 60’ı genellikle mağdur olduklarını belirtirken, erkeklerdeki oran yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde kalıyor.

OLAYLARIN RARE RAPORLANMASI

Ancak, bu olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği, bu durumu etkileyen başlıca sebepler arasında yer alıyor. Antarktika’daki aşırı izolasyon koşulları, durumu daha da zorlaştırıyor. Çoğu zaman taciz mağduru kişiler, saldırganla aynı üsse aylarca kapalı kalma zorunluluğu yaşıyor. Bu, olayların çözülmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.